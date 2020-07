Membro do corpo técnico do Parma dá positivo para COVID-19

O Parma anunciou um positivo em seu corpo técnico após os últimos exames médicos, mas é assintomático. Seguindo o protocolo estabelecido, o membro da equipe técnica já foi colocado em quarentena.

Além disso, o clube italiano também informou que todos os outros membros e jogadores deram resultados negativos nos exames de COVID-19, para que pudessem se isolar no CT sem grandes problemas.

Os alarmes dispararam no 'Calcio', mas o jogo do Parma não está em perigo. Os de D'Aversa poderão continuar com suas atividades habituais, embora sejam constantemente monitorados.

Parma, décimo segundo classificado com 39 pontos, será o anfitrião do jogo contra o Bologna. Ambas as equipes vão ao jogo com o objetivo de se recuperar, já que ambas perderam na rodada anterior.