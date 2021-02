Mendy conseguiu o que nem James, Chicharito ou Hazard conseguiram

Nessa que está sendo sua segunda temporada no Real Madrid, Ferland Mendy conquistou um lugar na formação inicial de Zinedine Zidane. Com 23 titularidades, é um dos jogadores com maior participação da equipe merengue.

O francês desembarcou na capital espanhola no verão de 2019, na mesma janela de transferências de Rodrigo Goes, Éder Militao, Luka Jovic e Eden Hazard.

Nenhum deles, apenas Mendy, conseguiu se estabelecer como titular de 'Zizou'. Seja por lesão ou por decisão técnica, o lateral-esquerdo é o único que conseguiu.

Olhando um pouco mais para trás, apenas Thibaut Courtois e Toni Kroos conseguiram antes. Jogadores como James Rodríguez, Chicharito Hernández e Lucas Silva acabaram sendo deixados no esquecimento.