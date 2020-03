Mendy revela porque escolheu o Real e fala sobre Marcelo

Mendy chegou no verão de 2019 (meio do ano) ao Real Madrid, procedente do Olympique de Lyon. Havia várias equipes interessadas no francês, entre as quais o Barcelona era uma delas.

"Madrid é o Madrid, por isso me decidi, e além do mais, tinha Zidane. Nós nos vimos na época e não havia muito o que decidir, porque ele confiava em mim. Havia mais jogadores franceses", revelou.

Esse não foi o único assunto tratado por Mendy, que por surpresa ficou fora dos onze do 'Clásico'. O lateral francês falou sobre a relação que tem com Marcelo e como administram os jogos.

"Não é que eu deixe Marcelo no banco, é só que eu joguei um pouco mais e pronto", explicó o jogador do Real Madrid, que também falou sobre seu sentimento nesses primeros meses: "Ainda não consegui me impor, aqui há muita pressão e essa é a grande diferença com relação ao Lyon, há muita exigência".

Após sua primeira temporada no Real Madrid, o francês enfrenta um importante desafio, convencer Deschamps de estar na Eurocopa. "Espero estar na lista, mas quem decide é o treinador. Claro que quero estar na Euro. Não sei o que vai acontecer nem conheço a hierarquia. No momento, vou tentar estar na lista do Madrid", disse ele.