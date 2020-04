Menino que querem moldar como CR7 dedica bicicleta a Messi

Ele tem apenas oito anos e possui 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais. Este é Arat Hosseini, um garoto iraniano que já viralizou com vários vídeos nos quais demonstra sua habilidade com a bola.

Em meio à quarentena, Arat Hosseini, junto com seu pai, a pessoa que gerencia sua conta no Instagram, postou um vídeo em sua casa, onde ele demonstra uma bela bicicleta com toques de habilidade e acertando o gol.

Tudo isso ele fez com uma camisa do Barcelona com seu nome e com o número '10' de seu ídolo Leo Messi, a quem ele diz "Olá, Lionel Messi! Eu amo você" e manda uma piscadela antes de bater bola.

Arat Hosseini, como pode ser visto em diferentes vídeos em suas redes sociais, realiza uma infinidade de exercícios físicos aparentemente exagerados para sua idade. A idéia de seus pais é fazer dele o novo Cristiano Ronaldo.