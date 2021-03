Menos agressivo no mercado, Flamengo busca reforços, mas não tem pressa

Com o início da temporada 2021, o Flamengo se projeta de olho no mercado, mas bem distante daquele clube que foi agressivo nas últimas janelas de transferências. O motivo, claro, a pandemia da COVID-19 e a incerteza sobre o cenário financeiro no futebol.

O elenco é avaliado como o melhor do Brasil, além de ter vários jovens atletas oriundos da base sendo projetados. Para Rogério Ceni, há necessidade de pequenos ajustes e a diretoria não tem pressa na busca por reforços.

O mantra é buscar oportunidades de mercado. Atletas sem contrato, que entendam a realidade do futebol durante a covid-19, jogadores que possam chegar por empréstimo com opção de compra e até possíveis trocas serão avaliadas.

O único reforço até o momento, Bruno Viana chegou dentro desses moldes. O zagueiro veio por empréstimo do Braga, de Portugal, e com o passe fixado em 7 milhões de euros. O salário do atleta, considerado baixo para os padrões do Flamengo, também foi um ponto chave para garantir o acerto.

No momento, a única negociação em curso é a de Rafinha. O lateral, que rescindiu com o Olympiakos no início de fevereiro, foi visto como uma oportunidade de mercado. Sem contrato e com identificação com o clube, as partes tentam finalizar os ajustes financeiros e sacramentar o retorno.

Outros nomes são avaliados, e muitos jogadores estão sendo oferecidos, há o intuito de trazer pelo menos mais 3 nomes, um goleiro, um meio-campista e um atacante que atue pelos lados do campo. No entanto, não há pressa, e a diretoria não descarta deixar para a janela do meio do ano.

Questão financeira pesa

Para se ter uma ideia, o Rubro-Negro havia projetado em seu orçamento o retorno do Maracanã em abril deste ano, com pelo menos 40 mil torcedores por jogo e uma arrecadação de R$ 100 milhões com bilheteria em 2021. O planejamento será modificado.

O Flamengo também perdeu importantes receitas relacionadas a patrocínio. O campeão brasileiro está com pelo menos 4 espaços vazios no uniforme: parte superior das costas, mangas, short e meião.

Para o meio do ano, o Flamengo precisa arrecadar R$ 100 milhões em vendas de atletas. Ainda não há uma definição de quem será negociado, mas existe a possibilidade de ser algum jogador importante da equipe.