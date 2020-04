Mensagem de Honda aos jogadores sobre corte salarial

Keisuke Honda é a estrela do Botafogo que reuniu 13 mil torcedores no dia de sua apresentação. Um jogador de futebol que conseguiu marcar gols na Ásia, Europa, Oceania, América do Norte e América do Sul.

O experiente atacante japonês compartilhou sua opinião nas redes sociais sobre o panorama que vive no futebol devido à crise de saúde e sugeriu aos jogadores que entendam a situação para que possam ajudar seus respectivos clubes.

"É normal que dirigentes de clubes profissionais sugiram cortes salariais. Muitos jogadores entenderão. Caso contrário, muitos clubes poderão entrar em colapso", manifestou-se Honda.

O jogador japonês cobra pouco mais de um milhão de euros anuais no Botafogo, e aceitou baixar o valor diante da situação excepcional.