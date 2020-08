"Merecemos ter sido campeões", diz Flick

Flick destacou o bom trabalho do Bayern. EFE/EPA/Miguel A. Lopes

O Bayern de Munique foi proclamado campeão europeu no domingo, 23 de agosto, pela sexta vez em sua história, após vencer o PSG por 0-1 na final da Liga dos Campeões. Após o confronto, Hansi Flick, treinador do clube da Baviera, declarou que sua equipe foi a vencedora de maneira justa após o que foi visto especialmente no segundo tempo.