Mertens e Maksimovic, uma dupla renovação assim que a crise acabar

O COVID-19 entrou em cena e forçou o futebol a parar todos os assuntos pendentes. Renovações, incluídas.

Mas no Napoli, voltarão ao trabalho assim que a crise passar e tudo voltar ao normal. E farão isso com dois contratos com renovação pendente: o de Maksimovic e o de Mertens.

Segundo a imprensa napolitana, tudo o que resta é a assinatura de Maksimovic e Mertens. Ambos estariam determinados a continuar.

O Napoli tem pressa especial para amarrar Mertens bem. De Laurentiis, presidente do clube, está ciente do interesse despertado por seu jogador no Atlético de Simeone.