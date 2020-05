Mertens para substituir Cavani?

Todos os clubes estão prontos para o mercado. Não se sabe quando será iniciado, mas as equipes esboçaram um roteiro com as prioridades para a próxima temporada.

No PSG, por exemplo, eles estão procurando um atacante. Edinson Cavani termina seu contrato neste verão e tudo parece indicar que ele vai embora. Ele estava prestes a chegar no Atlético no mercado de inverno. A equipe 'rojiblanca' poderia tentar novamente, embora desta vez fosse mais fácil, pois não teria nada para negociar com a entidade francesa.

Então, está aberto o 'casting' para substituí-lo. Segundo a mídia belga 'Voetbalkrant', o PSG teria notado Dries Mertens. Porque é uma das pechinchas do mercado.

Mertens, jogador de futebol do Napoli, termina seu contrato neste verão. Portanto, ele sairá totalmente gratuito. Quem o assina só terá que bancar o seu salário.

Sua vasta experiência e seu faro goleador são seus principais ativos. Resta ver se, como apontam da Bélgica, tentam convencer Mertens a ocupar o lugar que Cavani deixará livre.