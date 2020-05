Mertens se aproxima da Inter

Dries Mertens é desejo do ataque de vários times, mas está perto de assinar com a Inter. AFP

Dries Mertens, que encerra seu contrato em 30 de junho com o Napoli, já teria escolhido um destino. De acordo com 'Il Corriere dello Sport', seu futuro será na Inter de Milão, com quem faltaria apenas ajustar detalhes para assinar.