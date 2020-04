Mertens, uma alternativa a custo zero para o ataque merengue

O jogador de futebol belga encerra seu contrato com o Napoli em 30 de junho (ou quando se decide que os contratos que terminam este curso expiram naquele dia), para que ele possa ser assinado a custo zero por qualquer equipe. E o Real Madrid está procurando por um atacante como ele.

O boato está funcionando a plena capacidade no que diz respeito ao Real Madrid. Para o núcleo, existem vários nomes na mesa e também para o terceiro ofensivo. Mas, além de Kane, Haaland e Mbappé, há um jogador que está fora do radar, Dries Mertens.

Seu contrato com o Napoli expira no final desta temporada, oficialmente no final de junho, mas a paralisação por causa do coronavírus também afetou o futebol nesse nível. Ele tem sido associado a vários clubes, mas até agora não com o Real Madrid.

E, embora haja quem queira vê-lo de branco (na verdade, 'OK Diario' garante que é um tipo de 'plano B' no caso de tudo der errado), no momento ainda é uma possibilidade tão remota que nem parece ter sido cogitada pela 'Casa Branca'.

No entanto, não seria louco, apesar de o jogador já ter entrado na casa dos trinta. Mertens certamente ainda terá duas ou três temporadas em plena capacidade, e ele certamente pode ser o substituto de luxo que muitas grandes equipes precisam em suas equipes.