No último dia 11707, o Derby County perdeu para o Brentford em casa por 3 a 1 e está mais longe de conseguir brigar pela ascensão à Premier League.

No vídeo abaixo, você confere uma entrevista com Rooney, o grande nome do time, falando que ainda tem esperanças de seu time conseguir disputar os playoffs. O time agora está na 10ª colocação na Championship.