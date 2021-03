Mesmo sem custos, o Barça não está seguro quanto a Wijnaldum

Wijnaldum já leva algum tempo na mira do Barcelona e possibilidade que chegue ao Camp Nou sem custos é bastante alta, mas o 'preço' da contratação seria tirar o protagonismo de nomes como Pedri e Ilaix, cujo rendimento está sendo muito positivo. O diário 'Mundo Deportivo' afirma que esse é o motivo que faz o clube azulgrana duvidar da contratação do holandês.

Caso a operação seja realizada, o meia terá que brigar por uma vaga no time titular. Compatriota de Ronald Koeman, não demoraria a se adaptar, assim como aconteceu com De Jong.

No entanto, cada passo a frente de Wijnaldum representaria um passo atrás para os meninos do Barça. Não há espaço para todos no meio de campo, e mesmo com o rodízio, o rendimento pode cair.

O maior prejudicado nessa hipotética situação seria Ilaix. Já que foi o último a surgir como opção no time principal e deixou uma grande primeira impressão. Pedri, também jovem, é um homem de confiança do treinador e tirá-lo do time titular seria mais complicado.