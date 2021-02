Muitos problemas, poucas soluções

O Barcelona voltou a campo nesse domingo após a dura derrota para o Paris Saint-Germain (1-4) pela Champions. Dessa vez, o compromisso era pelo Campeonato Espanhol contra o Cádiz.

Koeman apostou no mesmo time titular que perdeu na Champions, talvez em uma tentativa de redenção, mas os mesmo erros foram vistos, apesar do resultado ter sido um pouquinho diferente.

Muita posse de bola, mas poucas chances criadas. Falta pólvora no ataque desse Barcelona. E mais uma vez, quem resolve é Leo Messi, em cobrança de pênalti.

O time da Catalunha castigou o Cádiz, o time visitante jogou praticamente os 90 minutos com 11 na defesa diante da pressão do Barcelona. Mas a bola entrou uma única vez do lado 'culé'.

Aos 30' do primeiro tempo, Pedri invadiu a área e foi derrubado por Iza. Messi foi para a cobrança, deixou o goleiro plantado e abriu o placar.

O time de Koeman até marcou outras duas vezes, mas o árbitro e o VAR anularam os gols por impedimento, ambos corretamente.

Já no segundo tempo, apareceu outro dos principais problemas do Barcelona na temporada: a defesa. O time azulgrana não consegue encaixar o seu sistema defensivo e se complica.

Na reta final da partida, aos 87 minutos do segundo tempo, em uma bola que parecia pouco perigosa, Lenglet cortou mal e acertou um chute em Sobrino dentro da área. Pênalti a favor do Cádiz. Álex foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Barcelona chega aos 47 pontos e diminuiu a desvantagem em relação ao líder Atlético de Madrid, que agora é de oito pontos. Já o Cádiz é o 14º com 25 pontos, mas pode perder algumas posições até o final da rodada.

Na próxima rodada o Barça visita o Ramón Sánchez Pizjuán, a casa do Sevilla (4º). Enquanto o Cádiz rebece a visita do Betis (6º).