A condição imposta por Neymar para renovar com o PSG

O contrato de Neymar com o PSG vale até 2022, mas a diretoria quer sua permanência por mais tempo. Segundo 'L'Équipe', porém, o brasileiro impôs uma condição.

A informação ganha o destaque principal da capa desta sexta-feira do jornal francês, que entrou em contato com o entorno do jogador. A resposta sobre o interesse em renovar foi: "Tudo dependerá de quem reforçar o grupo, de quem for o técnico e de como evoluir o projeto".

As palavras repercutem com a interpretação de que o desejo, na prática, é pela contratação de Lionel Messi. Isso se sustenta pelas declarações de Neymar e Leandro Paredes, que 'convidaram' o argentino em uma espécie de campanha pública para atraí-lo ao Parque dos Príncipes.

"Não temos pressa. Ainda faltam 18 meses de contrato", afirmaram as vozes do entorno de Neymar a 'L'Équipe'. Ainda há muita coisa para acontecer nos bastidores do mercado da bola e essa novela pode não ser resolvida na próxima janela, mas tudo indica que haverá forte concorrência do próprio Barcelona e do Manchester City.

O Paris Saint-Germain, tão rico quanto os ingleses, pode não ter Guardiola, velho conhecido de Messi, mas tem outros tantos atrativos que podem convencer o craque a se mudar da Catalunha para Paris.