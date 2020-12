Messi, a dois gols do recorde de Pelé

Pelé tem 83 anos e se aposentou há 43, quando deixou o New York Cosmos. Após todo esse tempo, um dos grande recordes do 'Rei' do futebol está sob ameaça: o de gols por uma mesma equipe.

Leo Messi, outro dos cada vez mais raros 'one club man' está muito perto da lenda brasileira. Após descansar na Champions, o argentino está de volta e poderia empatar ou até mesmo superar Pelé na partida contra o Cádiz.

Pelé chegou a marcar 643 gol reconhecidos oficiamente vestindo a camisa do Santos entre os anos 1957 e 1974, onde ganhou seis vezes o Campeonato Brasileiro, duas Libertadores, dois Intercontinentais e uma Recopa Intercontinental.

Já Messi, após 15 anos com a camisa do Barcelona tem 641 gols marcados em partidas oficiais. O argentino tem a chance de superar o 'Rei' a qualquer momento, quem sabe nesse sábado contra o Cádiz pela 12º rodada de LaLiga.