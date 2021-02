Messi abre o placar de pênalti e Mbappé empata

O jogo de ida das oitavas de final da Champions League começou agitado, com chances dos dois setores ofensivos e destaque para uma defesa de Keylor Navas em finalização de Griezmann aos 13 minutos.

Após 25 minutos de muita intensidade, De Jong foi lançado em velocidade e derrubado por Kurzawa em contato aparentemente involuntário dentro da área. A arbitragem marcou pênalti imediatamente.

Lionel Messi foi o responsável por cobrar. O argentino mandou um chute no lado esquerdo de Keylor Navas, que caiu no canto certo, mas não alcançou o chute alto do argentino.

Não houve muito tempo para o time da casa comemorar. Seis minutos depois de ser aberto, o placar ficou igual graças a Kylian Mbappé. O jovem atacante francês recebeu cruzamento da direita, dominou no meio da área, driblou Lenglet e soltou uma bomba no alto do gol de Ter Stegen.