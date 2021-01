Messi agride Villalibre e é expulso pela 1ª vez no Barça

A final para o Barcelona terminou da pior maneira possível, com Leo Messi agredindo Asier Villalibre e indo mais cedo para o vestiário após receber um cartão vermelho.

O argentino, que chegou aos trancos e barrancos na partida contra o Athletic Bilbao, descontou em Villalibre a frustração da derrota e, após um choque causado pelo jogador do Athletic, Leo perdeu a cabeça.

Messi agarrou Villalibre por trás e deu um tapa com força. Gil Manzano não viu a jogada, mas foi avisado por Hernández Hernández no VAR.

O árbitro da partida foi até a tela para verificar o que tinha acontecido e após alguns segundos ele voltou a campo para mostrar o vermelho de Messi.

Esta jogada foi a primeira expulsão de Leo Messi com a camisa do Barcelona. O camisa 10 saiu com o vermelho pela primeira vez em 753 jogos como o Barcelona.