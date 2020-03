Messi ainda carrega o Barcelona: metade dos pontos saíram de seus pés

O Barcelona está longe de viver seus melhores dias. Crises internas, lesões de jogadores importantes, resultados não tão bons dentro de campo e demissões de treinadores fazem com que a temporada do clube seja diferente do que os torcedores se acostumaram no passado recente. Porém, uma coisa não mudou: a importância de Lionel Messi para a equipe.

Neste sábado (07), o argentino marcou o gol da vitória contra o Real Sociedad, fazendo com que o Barcelona retomasse a liderança de La Liga, se beneficiando da derrota do Real Madrid para o Betis, no domingo.

Com o tento, marcado de pênalti, o seis vezes melhor do mundo chegou a 19 gols na competição, liderando a estatística da liga. Com 12 assistências, ele também é o líder do quesito no campeonato espanhol.

Com suas 31 participações em gols, o argentino também é quem mais deu pontos à sua equipe. No total já foram 26. Ou seja, isso representa quase metade dos 58 pontos acumulados pelo Barcelona até o momento.

Mas além de La Liga, Messi precisará ser decisivo mais uma vez na Champions League. Após empatar a partida de ida em 1x1, o Barcelona receberá o Napoli no Camp Nou para garantir uma vaga nas quartas de final da Champions League, no próximo dia 18. O jogo deve acontecer sem a presença de torcedores, por conta do coronavírus Covid-19. Assim, a dependência de Messi será maior ainda.