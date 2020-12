Messi brilha contra o Real Valladolid e quebra recorde

O Barcelona chegou ao estádio Nuevo José Zorrilla disposto a se aproximar do topo da tabela e encontrou um Real Valladolid pressionado pela zona de rebaixamento. Com maior volume de jogo, o time treinado pro Ronald Koeman iniciou o duelo mantendo a bola no campo adversário. Seria assim durante toda a partida.

O gol dos visitantes saiu aos 21 minutos, quando Lionel Messi recebeu na esquerda e cruzou para o meio da área. Lenglet subiu sozinho entre os zagueiros e cabeceou para dentro. O goleiro Masip, que recém havia feito uma grande defesa em lance do capitão argentino, chegou a tocar na bola, mas não evitou que ela entrasse.

O controle da partida continuou nas mãos catalãs e levou ao segundo gol, que saiu aos 34 minutos. Em cruzamento de Dest pela direita, Braithwaite recebeu na pequena área e mandou de primeira para dentro usando o pé esquerdo. Vale destacar o ótimo passe de Messi acionando o lateral.

Lutando no campo de defesa durante praticamente todo o primeiro tempo, o Real Valladolid voltou ao vestiário com apenas uma finalização correta, um chute de Alcaraz que parou sem perigo nas mãos de Ter Stegen.

Na segunda etapa, o Barcelona manteve o domínio da partida e rondou a área adversária com Messi muito ativo em grande atuação. Aos 63 minutos, o argentino ampliou a vantagem ao receber bom passe de Pedri na entrada da área, dominar e bater superando o goleiro Masip. Com esse lance, o camisa 10 chegou a 644 gols com o Barcelona e superou o recorde de Pelé em gols marcados por um único clube.

Com o controle da partida, a equipe catalã administrou a vantagem e evitou grandes riscos diante do time local. Cabe ressaltar duas ótimas defesas consecutivas de Ter Stegen em finalizações de Orellana e Kike Pérez. Coutinho e Messi também tiveram boas chances, e mandaram duas bolas na trave de Masip nos minutos finais.

A vitória deixa o Barcelona com 21 pontos em sexto lugar. O Real Valladolid fica com 14 e cai para a 18ª posição, entrando na zonda de rebaixamento.

A equipe de Ronald Koeman volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Eibar. Na mesma noite, o time de Sergio González visita o Cádiz.