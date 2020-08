Messi "carrega o Barcelona nas costas" - e nunca isso ficou tão claro

A fase do Barcelona está longe de ser das melhores, mas o time que tem um dos maiores jogadores da história não desperdiçar este talento todo. E Lionel Messi carrega o time culé nas costas, pelo menos é isso que diz o ex-volante Edmílson.

A equipe de Quique Setién ainda tem um campeonato em disputa, justamente a Liga dos Campeões, mas, depois de perder o título espanhol para o rival Real Madrid, esta é a única chance que o Barça tem de conquistar alguma coisa temporada 2019/20. Mas o caminho até o troféu não é fácil.

Depois de empatar com o Napoli por 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Champions, o Barça recebe os italianos buscando uma vaga na próxima fase do torneio. Mas a decisão ainda está aberta, na opinião de Edmilson: "Sem torcedores, acredito que o Napoli possa ir atrás do Barcelona e aproveitar suas chances".

O brasileiro, porém, apesar de classificar o momento do Barça como "sombrio", ainda acredita que existe uma vantagem para os culés. "Depois da pandemia, a liga estava cheia de dificuldades, mas ainda é o Barcelona. Eles estão jogando em casa e são sempre favoritos", completou, em entrevista à 'Radio Kiss Kiss'.

O motivo desta vantagem, para o ex-jogador, é muito clara: Lionel Messi. "Messi está praticamente jogando sozinho e carregando todo o time em seus ombros", apontou.

E, de fato, o argentino, mais uma vez, tem um papel extremamente importante nos resultados positivos do Barcelona. Os número de Messi são impressionantes: 55, ou seja, 30,75% dos gols marcados pelo time na temporada tiveram a participação do camisa 10 - foram 30 bolas dele na rede e mais 25 assistências. Além disso, o craque também fez 143 das 482 finalizações de 2019/20 e 23% das 495 chances de gol criadas pela equipe saíram dos pés de Leo.

Para comparação, as participações em gols de Messi em 2019/20 são semelhante às da temporada anterior, porém com oito jogos a menos disputados pelo argentino. O número também cresceu muito em relação à 2017/18, logo depois da transferência de Neymar para o PSG, à época o camisa 10 participou de 26,9% dos gols e criou 19% das chances.

Este brilho todo de Messi vai precisar ser mostrado no Camp Nou, sábado (8), contra o Napoli se o Barça quiser seguir para Lisboa para a disputa das últimas etapas da Liga dos Campeões.