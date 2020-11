Messi chega a um país em chamas

A partida entre Peru e Argentina deve ser o menos importante para o país peruano nesses últimos dias. Mergulhado em uma grave crise social e política que deixou mortos e centenas de feridos nas últimas manifestações, o confronto das eliminatórias da Copa do Mundo deixou claro que o futebol pode enfrentar tudo.

Nem todos esses problemas e o grande descontentamento com as autoridades impediram que muitos peruanos se aproximassem para ver a 'Albiceleste' chegar ao seu hotel de concentração.

Para se ter uma ideia da crise no Peru, em apenas uma semana o país teve três presidentes. Antes do último, Francisco Sagasti, Ángel Vizcarra e o interino Manuel Merino.

Alheia a todos esses problemas, a Seleção Peruana, como já aconteceu com outras seleções de outros países, quer dar alegria ao povo peruano para fazê-lo esquecer tanta dor.

“Trabalhamos para levar alegria às pessoas, mas não nos envolvemos em um assunto em que não temos nada a ver”, deixou claro Gareca.

O técnico, argentino de nascimento, reconheceu que o plano do Peru é, como sempre, frear Leo, embora não seja individualmente marcado. Scaloni também falou da estrela: "Vejo Leo bem, ele não tem problemas. Está feliz. Isso é importante. Em termos de atuação, ele fez um bom jogo contra o Paraguai".

O craque do Barça será o homem em quem um país inteiro fixará os olhos. O objetivo é chegar mais perto da Copa do Mundo, por mais que isso não importe muito agora no Peru.