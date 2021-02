Com gols de Messi e Alba, Barcelona encosta no Real Madrid

O Barcelona queria aproveitar o jogo atrasado em casa para colar no Real Madrid e se aproximar do Atlético. Com maior ímpeto ofensivo, o time de Ronald Koeman criou duas ótimas chances nos primeiros 20 minutos.

Ambas as oportunidades acabaram em finalizações de Francisco Trincão sendo defendidas por Édgar Badía. Vale destacar a segunda tentativa, quando o português driblou dois adversários dentro da área para ficar na cara gol e exigir uma defesa de alto nível do goleiro.

O Elche não foi um visitante passivo na primeira etapa e aproveitava os espaços para responder, inclusive com boa chance desperdiçada por Lucas Boyé dentro da área logo aos 4 minutos. No entanto, o domínio da posse de bola era do Barcelona e Ter Stegen só precisou trabalhar aos 42 minutos, quando o camisa 10 Pepe Milla chutou com força de fora da área.

O Barcelona voltou do vestiário com Pjanic dando lugar a Dembélé, substituição que deixou o time da casa mais ofensivo. A mudança de postura surtiu efeito no segundo minuto após o intervalo, com gol de Lionel Messi.

O craque argentino começou a assumir o protagonismo na partida em lance que teve sua arrancada pelo meio antes de invadir a área e tabelar com Braithwaite. O dinamarquês devolveu com assistência de calcanhar para o capitão mandar a bola para dentro.

Boyé respondeu na jogada seguinte com uma finalização perigosa, mas o segundo tempo teria amplo domínio dos anfitriões. O segundo gol saiu sem dificuldades aos 68 minutos, quando De Jong teve uma ótima arrancada e acionou o capitão, que chegava centralizado, conduziu passando por dois marcadores e deu um toque sutil para superar o goleiro Badía para se isolar na artilharia do Campeonato Espanhol, com 18 bolas na rede.

O gol que fechou o placar foi marcado quatro minutos depois, com o craque argentino cruzando para a direita, onde Braithwaite recebeu e ajeitou de cabeça em nova assistência. Dessa vez, foi Jordi Alba quem recebeu o presente dinamarquês para chegar como um centroavante e finalizar de voleio.

Enquanto Antoine Griezmann perdia duas chances claras após entrar em campo com sede de gol no lugar de Braithwaite, o Elche vivia um segundo tempo em que não conseguia ameaçar Ter Stegen, goleiro que fez apenas uma defesa na partida. Os catalães acabaram o jogo tendo 65% da posse de bola.

Com a vitória, o time de Ronald Koeman sobe para a terceira posição e chega a 50 pontos, ficando a dois do Real Madrid e a cinco do Atlético de Madrid. Os visitantes permanecem no 18º lugar com 21 pontos.

O Barcelona volta a campo pela 25ª rodada no próximo sábado em visita ao Sevilla. Um dia depois, o Elche viaja até a Andalucia para enfrentar o Granada.