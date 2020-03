Messi incentivou seus fãs a ficarem em casa

A crise do coronavírus faz da Espanha o segundo mais prejudicado da Europa, depois apenas da Itália. A orientação do governo é para que as pessoas saiam de casa somente para trabalhar ou em casos de emergência.

Futebol, mesmo sem torcida, é algo que não vamos ver no país tão cedo. Os times estão entrando em quarentena e nem sequer treinam. Grandes astros estão sem pisar nos gramados, como Messi, que mandou uma mensagem a seus seguidores.

"São dias complicados para todo mundo. Vivemos preocupados com o que está ocorrendo e queremos ajudar nos colocando no lugar daqueles que estão passando pelo pior, seja por terem sido afetados ou seus familiares ou amigos, seja por estarem trabalhando na linha de frente para combater o problema nos hospitais e centros de saúde. Quero enviar muita força a todos eles", escreveu o craque.

"A saúde deve sempre vir em primeiro lugar. É um momento excecional e devemos seguir as instruções das organizações de saúde e das autoridades públicas. Somente assim podemos combatê-lo efetivamente. É o momento de ser responsável e ficar em casa; também é perfeito para aproveitar o tempo com a famíla, o que nem sempre acontece. Um abraço e espero que possamos mudar essa situação o mais rápido possível. #QuedateEnCasa #StayAtHome", concluiu o jogador do Barcelona.