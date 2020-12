Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os finalistas do The Best

Lionel Messi (atual vencedor), Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski são os três melhores do mundo segundo eleição da Fifa. Eles são os finalistas do prêmio The Best, que reconhecerá o melhor jogador do período entre 8 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020.

O trio superou outros oito jogadores indicados para a fase anterior: Thiago Alcântara, Kevin de Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah e Virgil van Dijk.

A lista de onze candidatos foi elaborada por um painel de especialistas em futebol masculino. Os votos de torcedores, jornalistas, técnicos e capitães nacionais terão o mesmo peso no resultado final.

O grande vencedor será conhecido em cerimônia realizada na próxima quinta-feira, 17 de dezembro, em Zurique, na sede Fifa. O evento terá transmissão pelo site da entidade e ainda premiará em categorias como melhor jogadora, o melhor técnico e o melhor gol (Prêmio Puskás).