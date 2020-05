"Messi, Cristiano e Maradona não funcionariam juntos"

Simeone, treinador do Atlético de Madrid, é o maior exemplo do futebol 'colchonero' nos últimos anos. Dono de um estilo próprio e bastante característico, o 'Cholo' concedeu uma entrevista a Associação de Futebol Argentina e falou dos dois maiores ídolos do país.

"São diferentes. Um é uma máquina de fazer gols. Tenho sofrido com isso diariamente nos últimos anos (Messi). O outro é o futebol argentino representado numa pessoa. Hoje me parece que Messi, mais maduro, começa a se exteriorizar mais, ao Diego nunca lhe custou nada. Eles podiam era jogar juntos", analisou 'El Cholo'.

"Adicionar Cristiano seria mais complicado. Teríamos buracos. Sempre digo que se um [jogador] não corre, tudo bem. Se dois jogadores não correm, dificulta. Se três não correrem, é impossível", completou.

Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé são os maiores alvos de comparações do mundo do futebol. É claro que outros nomes também podem surgir, mas esses serão eternos.