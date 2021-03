Messi, Cristiano e Neymar, os rivais mais duros para Thiago Silva

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Thiago Silva escolheu os rivais mais difíceis que já enfrentou, uma lista que, claro, incluiu jogadores como Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

“Destaco Di María pelas qualidades técnicas e pelo pé esquerdo, que é incrível, mas também Mbappé pela velocidade e habilidade com a bola. Fimino pela classe incrível que tem, é um jogador de futebol muito inteligente com movimentos que enganam os zagueiros muitas vezes. Então podemos falar, por exemplo, de Romário pela inteligência dele dentro da área, ele é o melhor que eu já vi naquela parte do campo, e de Adriano, que como Drogba tinha uma força física incrível e um pé esquerdo muito poderoso", declarou.

O brasileiro continuou com o quarto lugar na lista: “Em quarto lugar, eu diria que Ibrahimovic é o tipo de cara que me inspirou e a muitos outros caras a fazer o que eles fazem. Ele já era faixa-preta antes mesmo de se encontrar no futebol. Eu o admiro muito. Tive a oportunidade de jogar com e contra ele e sem dúvida é o quarto melhor da minha lista".

“Destaco Neymar pela classe, pela inteligência e pela magia. É um jogador que me impressiona pelas qualidades técnicas e pela capacidade de criar um futebol do nada. De Cristiano gosto do seu profissionalismo, da sua dedicação e da paixão que sente pelo futebol. É um cara que admiro muito pelo seu empenho e por tudo o que conquistou. E Messi, bom, porque ele tem uma qualidade incrível e um dom divino, e claro que é um grande profissional. Para mim, sem dúvida, é o melhor”, sentenciou Thiago Silva com os 3 'top' da sua classificação.