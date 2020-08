Messi cumpriu sua ameaça de não se reapresentar

Na véspera da volta dos jogadores ao Barcelona, os advogados de Messi informaram a diretoria de que o argentino não estaria presente. Na manhã deste domingo, o que ainda podia ser apenas um rumor da imprensa local foi confirmado.

Em meio à novela de sua possível saída, havia torcedores esperançosos aguardando o craque, mas ficaram frustrados ao perceberem que esperaram em vão. Os demais jogadores fizeram seus testes de coronavírus sem a presença do capitão.

Essa atitude é interpretada por veículos da mídia espanhola como um ato de rebeldia arriscado por se classificar como indisciplina, o que pode gerar alguma punição de acordo com o contrato, já que é um atleta que ainda pertence ao clube.

Os exames do grupo estavam marcados para as 10h15. Quem estava no local celebrou a chegada de jogadores como Lenglet, Piqué, Griezmann, Ter Stegen, Busquets, Rakitic e inclusive Luis Suárez, que também é citado como um dos que devem deixar o time.

Parece cada vez mais próxima a saída de Messi. Clubes com Manchester City, Inter de Milão e Paris Saint-Germain surgem como os principais candidatos a contratar o camisa 10 e, mais recentemente, a Juventus de Turim se juntou a essa lista de gigantes europeus.

Será necessário superar um impasse com a diretoria. Conforme publicado pela 'Goal Espanha', o argentino busca de uma saída amistosa do Camp Nou, mas a decisão de não se reapresentar reforça a postura de usar a cláusula que o permite abandonar o Barcelona imediatamente.

O entorno do jogador defende que a possilidade de ficar livre ao término da temporada (o que era previsto no contrato) está vigente devido à mudança do calendário em virtude da pandemia. Já o clube insiste que isso só valeria para junho, data original do término da temporada.