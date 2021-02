Messi, decisivo como sempre e acumulando recordes

Lionel Messi começou a temporada hesitante, mas com o passar dos jogos voltou ao seu nível habitual. Comanda a equipe, orienta os jovens que estão chegando neste novo Barcelona e não para de fazer gols.

E a sua vítima da vez foi o Alavés. Com show do craque argentino a três dias do jogo contra o PSG pela Champions League, o camisa 10 marcou duas vezes na goleada aplicada por 5 a 1, comandando a sétima vitória seguida do Barcelona no Campeonato Espanhol. De quebra, alcançou mais recordes no torneio.

Melhor artilheiro do Campeonato Espanhol de fora da área

Os dois gols deste sábado (13) contra o Atavés vieram graças a um dos aspectos que poucos se destacam, mas onde Messi é devastador. Já é o Rei deste campeonato em termos de gols de fora da área: cinco.

O primeiro surgiu pouco antes do intervalo, após receber na intermediária, carregar e acertar um chute certeiro que deixou o adversário paralisado. E se o primeiro tento foi bonito, o segundo pode ser classificado como espetacular. Depois de cortar o marcador, colocou no ângulo de Pacheco, que apenas olhou. Um canhão de 25 metros para o plantel de Pacheco.

Mais gols de fora da área do que 31 equipes da Primeira Divisão

Ninguém contesta sua letalidade dentro da área, mas de fora é magistral. Nas últimas dez temporadas, ele marcou mais gols de fora da área (65 no total) do que 31 dos 33 times contra os quais jogou.

Confira abaixo a lista:

112 gols - Real Madrid

76 gols - Atlético de Madrid

65 gols - Lionel Messi

62 gols - Betis

56 gols - Barcelona (sem Messi)

56 gols - Real Sociedad

56 gols - Valencia

Messi iguala recorde de Xavi

O craque argentino chegou aos 505 jogos com a camisa do Barcelona em LaLiga, mesmo número de partidas disputadas por Xavi, agora treinador do Al-Sadd, do Qatar.

Contra o Cádiz, na próxima rodada, Messi irá superar o seu ex-companheiro e estabelecerá um novo recorde no clube.