Messi, desolado no vestiário quando acabou o primeiro tempo

O Barcelona perdeu de goleada para o Bayern de Munique como um time sem alma. Além da passividade defensiva que levou a sofrer oito gols, a atitude do elenco em geral ficou feia... a começar por Leo Messi.

O argentino foi criticado por não pedir ordem em campo e pela expressão corporal do capitão do Barça de total ausência. Uma imagem que foi corroborada com a moldura que se podia ver no final do jogo e também antes da volta para o segundo tempo.

Horas depois, a 'ESPN' vazou o vídeo completo da câmera do túnel do vestiário. Nele você pode ver Marc-André Ter Stegen encostado no marco da porta, um membro da comissão técnica do Barça e Leo Messi, sentado, melancólico, de cabeça baixa.

No vídeo Messi é visto sem dizer uma palavra enquanto este assistente de Setién gesticula com veemência, certamente comentando o que aconteceu na primeira parte que 'apenas' havia terminado em um 1-4.

Enquanto isso, o capitão do Barça continua com um olhar completamente perdido, com as mãos cruzadas, apesar de alguns de seus companheiros de equipe como Lenglet ou Ansu Fati passarem tentando interagir com um apático Messi.