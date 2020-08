Messi doa respiradores para hospital de Rosário

Principalmente durante o início da pandemia do novo coronavírus, muitos jogadores se notabilizaram por doações para auxiliar no combate contra a Covid-19. Mas enquanto os números da doença seguem alarmantes em diversos países, Lionel Messi deu mais um belo exemplo e mostrou que não se esquece da Argentina, doando 50 respiradores artificiais a vários hospitais de Rosário, sua cidade natal.

A doação foi feita através da fundação de Lionel Messi, com o objetivo de apoiar os centros de saúde da Argentina no momento em que a o novo coronavírus segue avançando no país, que já soma mais de 240 mil casos confirmados e mais de quatro mil mortes.

Os 50 respiradores doados já chegaram ao aeroporto de Rosário em vôo privativo e agora serão entregues nos determinados hospitais.

Cabe destacar que essa não foi a primeira doação de Messi no combate ao novo coronavírus. No início da pandemia, o seis vezes melhor do mundo doou uma quantia em dinheiro ao Hospital Clínico de Barcelona. O valor não foi divulgado, mas 'Mundo Deportivo' afirmou na época que a doação foi de um milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões na cotação atual).

Além disso, em maio, o camisa 10 do Barcelona também doou respiradores artificiais e outros materiais ao Hospital Garrahan de Buenos Aires.

No momento, o novo coronavírus parece estar mais controlado na Europa, mas segue avançando na América. Apesar disso, as competições também vão aos poucos retornando no continente, mesmo com todas as incertezas.

Neste final de semana, oito jogadores do Goiás foram diagnosticados com a Covid-19 e o protocolo para a volta do Brasileirão passou a ser contestado por clubes e jogadores. Atletas do Atlético de Madrid também foram confirmados com a doença a poucos dias dos colchoneros jogarem pela Liga dos Campeões.