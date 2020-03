Messi doa um milhão de euros para ajudar hospitais na Espanha e na Argentina

O jogadores de futebol começaram a fazer a sua parte no combate a pandemia do coronavírus, que vai levando os hospitais ao colapso em diversas partes do mundo. Agora foi a vez de Leo Messi ajudar essas instituições.

De acordo com o diário 'Marca', o argentino fez uma doação de um milhão de euros para ajudar o Hospital Clínic de Barcelona e outro centro na Argentina, cada instituição recebeu 500 mil euros do jogador.

"Leo Messi fez uma doação para a luta contra a Covid-19 no Hospital Clínic. Muito obrigado Leo, por teu compromisso e teu apoio", escreveu o Twitter o Hospital Clínic, de Barcelona, no Twitter.