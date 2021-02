Messi e Barça processarão 'El Mundo' por vazamento de contrato

A capa do jornal 'El Mundo' neste domingo levantou uma grande nuvem de polêmica que, aparentemente, terminará no tribunal. O referido meio revelou o contrato que Leo Messi assinou com o Barcelona em sua última renovação em 2017 e trouxe à luz o valor total desembolsado pelo clube 'culé'.

'El Mundo' informou que o craque argentino e a entidade do Barça assinaram uma relação contratual até 30 de junho de 2021 no valor de 555 milhões de euros. Com um documento de 30 páginas, a mídia indicava que, entre fixo e variáveis, o atacante embolsava um total de 138 milhões por temporada.

A informação revelou o empenho do Barcelona pela sua grande estrela, principalmente num momento em que a economia do clube não está no seu melhor. Messi sempre se caracterizou por ser um jogador reservado em suas coisas e, como 'El Larguero' deu a conhecer, o jogador vai entrar com uma ação judicial contra 'El Mundo' por ter vazado seu contrato.

Além disso, os advogados do jogador vão estudar como envolver o pessoal do clube que conhecia detalhadamente o seu contrato devido a uma suposta e possível revelação.

Em seguida, o Barcelona respondeu ao escândalo do maior contrato econômico da história do esporte com uma declaração em que nega a responsabilidade com a informação de 'El Mundo' e apoia Leo Messi.

“O FC Barcelona nega qualquer responsabilidade na divulgação do contrato de Leo Messi e anuncia que tomará ações legais contra o jornal 'El Mundo'. O Barça expressa todo o seu apoio para Messi, especialmente contra qualquer tentativa de desprestigiar a sua imagem”, disse a entidade 'culé'.

O Barcelona insistiu que apoia seu jogador "especialmente diante de qualquer tentativa de desacreditar sua imagem e prejudicar seu relacionamento com a entidade".

Messi termina tal contrato em junho de 2021 e ainda não sentou para negociar outra renovação faltando menos de seis meses. Com isso, tal giro de acontecimentos poderia acabar de vez sua conturbada relação com o clube há uns meses.