Messi e Benzema, os últimos sobreviventes

Ninguém nunca vai esquecer o 'BBC' ou o 'MSN'. Estes dois tridentes, que fizeram história no Real Madrid e no Barça, vão ficar para a história pelo número de gols que marcaram e pelo medo que colocaram nos seus rivais.

O destino quis que em setembro de 2020 houvesse a possibilidade de ficar um jogador de cada lado. Benzema e Messi pretendem ser os únicos sobreviventes, algo inimaginável até poucos meses atrás.

O trio Bale-Benzema-Cristiano atingiu níveis máximos e conseguiu somar 442 golos, etapa que se estendeu desde a temporada 2013-14 até a 2017-18. Em relação às muitas contribuições de cada um, o francês fez 105, o galês marcou 88 enquanto o português chegou a 249 gols.

Já o 'MSN', o tridente formado por Messi, Súarez e Neymar, começou em 2014-15 e encerrou sua jornada em 2016-17, com a marcha do brasileiro até o Paris Saint-Germain. O craque argentino atingiu 153 gols contra 120 do uruguaio e 90 do de Mogi das Cruzes (363 no total).

E dos seis, três já partiram e um está prestes a sair. CR7 foi para a Juve, Bale foi emprestado ao Tottenham, Ney acabou no PSG e 'Lucho' está prestes a deixar o Barça para começar uma nova aventura no Atlético de Madrid. Benzema e Messi, os únicos que sobreviveram de uma época lendária.