Messi e CR7: 1.422 gols e uma fome insaciável

A imagem que este relatório do ProFootballDB ilustra é uma pista de autorama, uma visão altamente precisa do que a coexistência de Cristiano Ronaldo e Leo Messi implica na mesma era do futebol. Dois devoradores de gols competindo com ou sem querer, às vezes um indo mais rápido que o outro, sempre avançando, numa corrida vibrante que parece interminável e mensurável em muitos aspectos.

Para o deleite de todos nós que pudemos assistir ao futebol desde 2005, data em que o tiro inicial foi disparado, quando ocorreu o primeiro gol do argentino. O português começou a escrever sua estrela em 2002, mas somente três anos depois foi inaugurado seu pique. 15 anos mais tarde, com as disputas paralisadas temporariamente, 1.422 são os gols que este autorama deixou com duas faixas em Barcelona, ​​Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Argentina e Portugal.

725 de CR7, 697 de Leo. Como aconteceu há anos entre Federer e Nadal com a raquete, viver ao mesmo tempo os impediu de ser o único rei por uma década, também vencendo torneios. Mas essa intensa rivalidade os fez melhorar temporada após temporada.

Mergulhar nos seus dados é um deleite jornalístico, qualquer que seja o enfoque dade. Assim como o inigualável 2012, em que Cristiano terminou o ano civil com 63 gols, mas Messi, o artilheiro mais decisivo, deixou uma marca insuperável: 91 gols. Uma selvageria se levarmos em conta a soma de ambos: 154. Isso significava ver um gol deles a cada menos de dois dias e meio.

Alternância na glória

Foi justamento no ano seguinte quando Cristano atingiu o seu auge. Seus 69 gols foram 24 a mais que os de seu grande rival no ano anterior (embora Messi tenha perdido mais de dois meses devido a lesão), o que dá uma ideia de quão imprevisível sempre foi.

E essa tem sido a tônica principal. Como competiram na mesma época em 2005, em oito anos o português foi quem mais marcou gols, contra sete do azul-graná. Até o intervalo devido ao coronavírus no atual, Cristiano estava vencendo por 13-9.

Em dois anos, a luta foi decidida por apenas um gol. Em 2011, com 60 a 59 a favor de Cristiano, e em 2017, com 54 a 53 para Messi. Eles nunca empataram.

79 gols é o grande número de Messi com o Barcelona, e 12 com a Seleção Argentina. Ambos ocorreram no mesmo ano, em 2012, que permanecerá na história como o melhor Leo de todos os tempos.

Os dois números máximos de Cristiano estão mais espalhados. 59 foi o seu pico nos clubes, com o Real Madrid em 2013; Os 14 com a Seleção Portuguesa em 2019 aumentaram o limite que havia sido imposto em 2016.

Quem vence por porcentagens?

Quanto às médias, Leo Messi leva vantagem por pouco. Falamos de 697 totais em 879 jogos. Em outras palavras, um saldo em todo esse tempo de 0,79 gols por jogo. No caso de Cristiano, seus 725 estão distribuídos em apenas mil jogos, então sua média é de 0,725.

Nós analisamos a partir de mais prismas. O argentino fechou o famoso 2012 com 1,37 gols por jogo, embora em seis ocasiões o português tenham uma média superior a um (2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e até agora desde 2020), contra os cinco anos do jogador do Barcelona ( 2010, 2012, 2013, 2016 e 2018).

Além disso, fica claro que o atacante da Juve se protegeu mais na seleção para melhorar seus números. 99 fez com Portugal, que é 13,66% da sua história. Por outro lado, os 70 de Messi com a Argentina representam 10,04% do seu acumulado.

É difícil imaginar, mas a produção deles vme piorando, mesmo que eles tenham um bom tempo pela frente. Juntando os números de ambos, entre 2009 e 2018, no meio da década desses monstros, eles nunca estiveram abaixo de cem. Será raro acontecer novamente.

Claro, os dois se cuidam o suficiente para o físico durar, então ainda há várias temporadas no topo. O 'bianconero' é três anos mais velho, daí também que ele atualmente vence Messi em 28 gols. O grande desafio que nos resta é ver, quando decidirem se aposentar, quem acabou fazendo mais gols.