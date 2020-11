O Barcelona enfrenta um duro duelo na LaLiga com o Osasuna com o retorno de Messi e De Jong ao elenco como principais novidades e Ronald Koeman, o treinador da equipe, falou sobre eles na coletiva de imprensa antes de tal partida. Ele garantiu que os dois estão em sua melhor forma.

“Tiveram um bom descanso, como Frenkie, que foram os que jogaram quase tudo, também com suas seleções. Para não ter problemas físicos, decidimos deixá-los em casa. Espero que, renovados, possam oferecer o melhor porque precisamos deles ", respondeu quando questionado sobre Leo.

Sobre Sergiño Dest, que se deu a conhecer que estava fisicamente tocado, ele confirmou tais incômodos e deixou claro que espera que o jogador esteja bem para a partida: “Veremos pela manhã se ele está apto para jogar. Ele treinou bem, mas há que esperar".

“Não é um problema sério porque ele tem treinado bem, só que chegou cansado do jogo contra o Dínamo. Teve algum desconforto na perna, mas temos certeza de que não vamos arriscar. Se amanhã ele não estiver bem, vai jogar outro”, disse também quando insistiram mais tarde.

O corte salarial para os jogadores também foi assunto da conversa: "Eu disse ao Sr. Tusquets que, se pudesse ajudar o clube de alguma forma, eu estava disposto. O clube chegou a um acordo com os jogadores e estamos em que é preciso pensar no que é melhor para o clube”. E o que você perguntaria aos candidatos à presidência do clube? "Ainda não falamos sobre o assunto".

De olho no Osasuna, o próximo rival, antecipou que, por mais que sejam favoritos, não terão nada fácil: "Precisamos dos três pontos. Um jogo difícil nos espera, eles vão defender bem. Temos que criar oportunidades e marcar".

Quem vai jogar? Koeman não deixou claro: “O melhor para um treinador é saber com que equipe deve jogar e ver a atuação que a equipe fez outro dia contra o Dínamo, com um ritmo muito bom. A questão do COVID-19 influencia as lesões. Precisamos de mais jogadores e também temos de ter mais sorte, porque não tivemos sorte com Ansu, nem com Piqué, e espero que não tenhamos mais lesões deste tipo”.

O Barcelona tem visto um alto e um baixo desempenho, algo que Koeman analisou: "Não é fácil explicar por quê. Às vezes, você tem jogos em que domina mais, na LaLiga nos custou com mais times que jogam mais fechados na defesa e na Champions League um pouco mais aberto. No final da temporada poderemos decidir o que nos falta. Acho que, na LaLiga, não merecíamos perder tantos pontos e, na Champions League, acho que vencer a Juve nos deu confiança e isso nos fez sair relaxados nos outros jogos".

Talvez Aleñá possa ajudar a manter a melhor fase do Barça: "A mudança de sistema custou um pouco a ele no início da temporada, mas ele está melhorando muito para ser um pivô para esta equipe. Ele está mudando as coisas que precisa para ser um jogador do Barça no meio do campo, é preciso dar-lhe uma margem de tempo para poder melhorar”.

A solução não é escalar mais atacantes: “Não depende de jogar com dois, três ou quatro atacantes, sabemos que o Barça sempre jogou com alas que sobem muito e temos de ter em conta a forma como defendemos quando não temos a bola. Concordo que, em todos os jogos, a mentalidade sempre foi muito ofensiva".

Nem em Mingueza, cuja titularidade o treinador não quis confirmar: "Primeiro tenho de dizer aos jogadores com que equipe vamos jogar, mas tem muitas possibilidades e também depende se Sergiño Dest pode começar jogando amanhã".

Voltando à tática, a equipe está trabalhando em todos os aspectos que precisam ser melhorados: "Sempre prestamos muita atenção nas bolas paradas, tanto na defesa quanto no ataque. Não temos muitos jogadores altos, então acho difícil marcar em lances de bola parada porque normalmente o adversário é melhor do que nós. Nos cantos tentamos jogar curto para tentar surpreender o adversário".