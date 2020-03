Messi é eleito melhor jogador de fevereiro

A última atuação de Leo Messi foi fraca no 'Clásico'. No entento, dias depois ele foi escolhido pela LaLiga como o melhor jogador de fevereiro. Vale lembrar que o choque contra o Real Madrid aconteceu no dia 1 de março. Antes disso, o capitão do Barça tinha completado quatro rodadas espetaculares.

Quatro gols (todos eles contra o Eibar) e seis assistências fecham um mês no qual o Barcelona ganhou as quatro partidas que disputou.

Messi estreou o mês com duas assistências para Ansu Fati em apenas dois minutos para aliviar a tensão contra o Levante. Na semana seguinte, anotou um particular 'hat-trick' na qual deu três assistências ajudando o Barça a virar duas vezes contra o Betis (2-3).

Contra o Getafe, ele mudou a cara da partida com sua sexta assistência em fevereiro, que deu a Griezmann, abrindo o placar, 1 a 0. O último confronto deste mês foi contra o Eibar, partida em que o argentino deixou um poker.

A estrela do Barcelona, que recebeu essa distinção em novembro, receberá o prêmio no início da partida entre Barcelona e Leganés no dia 22 de março.