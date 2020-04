"Messi é falso e provocador, assim como o Barça e Guardiola"

Jerzy Dudek, ex-goleiro polonês, usava a camisa do Real Madrid entre 2007 e 2011. Naquela época, ele teve que viver na sequência de um grande Barcelona, ​​e ele fala sobre isso em seu livro 'Um caminho não real', que conta histórias e aventuras durante sua carreira.

O polonês criticou Leo Messi com força. "Para Pepe e Ramos, ele disse tanta grosseria que ninguém poderia imaginar ter vindo de um cara tão quieto e bonito. Eu já vi esse Messi", disse o ex-jogador de futebol em uma das passagens do livro.

Mas Dudek não parou por aí, apontando para o seu treinador na época: "Ele era falso e provocador, assim como Barcelona e Josep Guardiola. Eles acreditavam que eram inteligentes provocando e às vezes alcançavam a perfeição. Isso doía muito em José Mourinho e toda a equipe".

No entanto, ele também deixou algumas palavras para alguns símbolos do Real Madrid. "Cristiano é arrogante, mas no fundo ele é um cara autêntico. Ele é o que as pessoas percebem dele, gostem mais ou menos dele. Raúl é egocêntrico, extremamente competitivo e vencedor. Ambos preferem que o time vença por 2 a 1 com gols seus do que por 5 a 0 com gols apenas de outros companheiros de equipe".