Messi e Griezmann aproximam o Barcelona do topo

Jogando em casa, o Granada começou duelo deste sábado assustando o Barcelona e exigindo grande defesa de Ter Stegen no primeiro minuto em chute de Puertas. No entanto, os visitantes foram os responsáveis por abrir vantagem no placar, dando início à superioridade que se manteria durante toda a partida.

O time catalão balançou as redes logo aos 12 minutos, em lance que gerou polêmica e grande reclamação da equipe local, além de acionar a videoarbitragem. A jogada começou com Busquets tentando passar para Messi, mas a bola desviou no caminho e sobrou para Griezmann, que estava claramente à frente da zaga e mandou a bola para dentro.

Inicialmente, o juiz anulou o gol, mas a interpretação orientada pelo VAR para validar é de que o toque de Soldado desviando seria voluntário, configurando em um novo passe, o que valida a posição do francês.

O segundo gol do time catalão saiu em lance aos 34 minutos, quando Lionel Messi entrou em ação. A jogada teve início com Griezmann, que arrancou pelo meio de campo e acionou o argentino na entrada da área.

O camisa 10 deu um toque para dominar e dois para ajeitar a bola antes de chutar no ângulo superior direito do goleiro Rui Silva. Indefensável. Logo em seguida, ele faria seu 11º gol na temporada.

Já aos 41 minutos de jogo, Messi voltou a balançar as redes com estilo. Em falta centralizada e muito próxima à linha da grande área, o argentino surpreendeu a mandar um chute rasteiro no canto do goleiro, que parece ter sido prejudicado pela visão encoberta.

O amplo domínio permaneceu no segundo tempo e levou ao quarto gol aos 63 minutos, com Griezmann. Dentro da área, o francês recebeu assistência de Dembélé, dominou e bateu cruzado.

Com vantagem quádrupla, o time visitante administrou o placar sem ser ameaçado no sistema defensivo, e teve o objetivo facilitado com a expulsão de Vallejo, que cometeu falta em Braithwaite aos 76 minutos e recebeu o cartão vermelho diretamente.

Com o resultado, o Barcelona chega a 34 pontos e ultrapassa Sevilla, Villarreal e Real Sociedad para ocupar o terceiro lugar, a quatro pontos do líder Atlético de Madrid, que tem três jogos atrasados e teve o duelo desta rodada adiado em função da neve.

O Granada, por sua vez, segue com 24 pontos e ocupa a sétima posição, sem ter chances de ser superado neste fim de semana.