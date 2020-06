Messi e Griezmann voltam a treinar com o grupo

Depois de bater Mallorca por 0 a 4, o Barcelona voltou a se exercitar nesta segunda-feira. Foi uma sessão em que se destacou o bom ambiente, com os jogadores brincando do começo ao fim do treinamento.

É consequência do bom rendimento na primeira partida após no retorno da LaLiga, conquistando três pontos muito importantes para seguir liderando o campeonato.

Conforme relatado pelo jornal 'AS', Gerard Piqué entrou no campo de treinamento Tito Vilanova brincando com Ter Stegen, enquanto Ivan Rakitic estava dialogando com Quique Setién em um tom muito descontraído.

Além disso, o treinador pôde voltar a trabalhar com Leo Messi e Antoine Griezmann, que no domingo fizeram sessões individuais de recuperação pós-jogo.

Um total de 27 jogadores, 18 da primeira equipe e mais nove do time B, fizeram parte deste primeiro treinamento da semana. Setién conduziu um treino animado com trabalhos em espaço reduzido e exercícios táticos com bola.