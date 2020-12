Messi é multado em 600 euros por homenagear Maradona

O mundo do futebol ainda está de luto pela morte de Maradona. Nos últimos dias, não pararam de aparecer homenagens, como a de Messi no domingo passado contra o Osasuna.

O argentino, que fez um golaço, aproveitou o momento e dedicou seu gol ao 'Pelusa'. O argentino tirou a camisa do Barcelona e mostrou que usava por baixo a camisa do Newell com o número 10, clube em que Diego jogou entre 1993 e 1994.

Essa memória emocional do compatriota levou Leo a receber o cartão amarelo de Mateu Lahoz e essa questão foi debatida na reunião do Comitê de Competição.

O órgão que ratificou a advertência aplicou ao jogador uma multa de 600 euros por incumprimento do artigo 91.º do Código Disciplinar.

Da mesma forma, o Barça também foi sancionado, com uma multa acessória de 350 euros por violação do artigo 52º do Código Disciplinar. A equipe do Barça deve apelar da decisão.