Messi é o 'culé' com mais clássicos e só é superado por Ramos

Até ontem, Messi estava empatado com Xavi como o jogador do Barcelona com mais duelos oficiais contra o Real Madrid. Antes da bola rolar os dois tinham 42 jogos. Agora, Messi é o jogador com mais 'Clássicos' na história do Barcelona, 43 ao total.

Somente Sergio Ramos supera o argentino. O zagueiro do Real Madrid já encarou o Barça em 44 oportunidades. Duas lendas.

Atrás de Ramos e Messi estão Gento, Sanchís e Xavi com 42. Com 38, aparecem Busquets e Iniesta, 37 para Casillas, Hierro e Raúl, enquanto Gerard Piqué disputou 36.