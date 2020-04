"Messi é o maior da história do futebol depois do meu pai"

Diego Jr. foi o fruto de uma aventura que Maradona teve em sua passagem por Napoli. Durante muito temo se negou a reconhecer o jovem como filho, mas isso mudou em 2006.

Em uma entrevista ao diário 'AS', o filho mais velho de 'Don Diego' falou sobre as eternas comparações entre seu pai e outros nomes do futebol mundial.

"Messi é um gigante, me encanta, muito mais que Ronaldo, muito mais, e discuto com as pessoas quando o comparam com o meu pai porque os terrestres não se comparam com os extraterrestres", disse.

"Tenho muito carinho e admiração para com Messi e, para mim, não merece as críticas que recebe. Me encantaria ver isso, mas Messi não precisa ganhar um Mundial para ser o maior, ele é enorme e eu não o julgarei quande ele se aposentar, e as pessoas tampouco deveriam fazê-lo, se ganhou um Mundial, mas sim por tudo que ele nos deu nos anos de que jogou, pelo que nos fez desfrutar do futebol", completou.

"Agora, compará-lo com o meu pai não se sustenta porque Diego Armando Maradona é muito grande, é o futebol. E eu não digo por ser meu pai, mas sim porque falo com as pessoas e elas choram quando se referem a ele, por como ele jogava, o que ele fazia em campo. Ao meu pai ninguém vai igualar nem se pode comparar com ninguém", continuou.

Por fim, o jovem escolheu o seu 'top' de jogadores. "Meu pai, Messi e Johan Cruyff, não Pelé. Porque, junto com Diego Armando Maradona e Lionel Messi, Cruyff foi o único capaz de fazer algo novo no futebol, primeiro como jogador e depois como treinador", concluiu.