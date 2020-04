"Messi é o melhor da história; Ronaldinho esteve à altura por alguns anos"

Se houve uma mudança que levou aos títulos e sucessos do Barcelona no século XXI, foi a contratação de Ronaldinho no verão de 2003. A estrela veio das mãos de Rosell e Laporta e mudou a cara de uma equipe que estava acostumada a perder após o estágio bem-sucedido de Johan Cruyff.

Em sua entrevista com Cristina Cubero em 'Mundo Deportivo', Sandro Rosell elogiou o brasileiro, embora tenha se rendido à qualidade de um Leo Messi que o ultrapassou em muito. "Messi é o melhor da história do futebol, de todas as temporadas. Embora para mim, e eu não sou objetivo, Ronaldinho tenha sido tão bom ou melhor que Messi por algumas temporadas", explicou. É preciso lembrar que o ex-presidente de Barcelona tem uma grande amizade com o craque de Porto Alegre e Rosell mostra isso sempre que pode.

"Messi é quem mais contribuiu para o Barça na história do clube desde a sua fundação. Mas o Barça também contribui muito para Messi. É um relacionamento bilateral. Não vamos perder a perspectiva, Messi vai passar, ele deixará uma memória indelével, mas o Barça continuará", Rosell afirmou.

Focando Ronaldinho novamente, o ex-executivo-chefe 'culé' tentou comentar sobre sua detenção no Paraguai e pediu que tudo fosse resolvido o mais rápido possível: "Não tenho dúvidas de que Ronaldinho ainda não sabe por que o prenderam. Ele foi enganado e não lhe explicaram a verdade. Ele é futebol e sorriso. Espero que ele continue pensando sobre futebol, mas, acima de tudo, que ele continue sorrindo".

Para concluir, Rosell deu à estrela uma parcela muito significativa da responsabilidade pela mudança sofrida pelo clube: "Foi uma peça fundamental. Mudou a história do Barça, que transformou o pessimismo coletivo em otimismo. O sorriso, a magia e os resultados retornaram. E ele também serviu como mentor de Messi ".