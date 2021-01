Messi e Ramos já podem assinar com outras equipes

Todo ano é a mesma história, mas esse tem um ingrediente especial. Desde essa sexta-feira 1º de janeiro de 2021, todos os jogadores com contratos que expiram dentro de seis meses estão livres para negociar com outros clubes.

Ou seja, o mercado de agentes livres promete ser bastante agitado. Memphis Depay, Ibrahimovic, David Alaba, Kun Agüero, um Eric García que já tem um acordo com o Barça, Wijnaldum, Di María... todos eles podem assinar um novo contrato com qualquer outra equipe.

Mas dois casos chamam particular atenção: Lionel Messi e Sergio Ramos. FC Barcelona e Real Madrid podem perder os seus capitães nos próximos meses caso não cheguem a um acordo.

O pior para ambos clubes é a incerteza. Principalmente a do Barça, porque Messi não deu nenhuma pista sobre qual será a sua decisão. A única certeza é que ele vai esperar até o final da temporada.

Do outro lado, Sergio Ramos já demonstrou a intenção de seguir no Bernabéu, mas a sua renovação está travada. As partes não entram em acordo no que diz respeito ao tempo de renovação. O clube oferece um ano de contrato, enquanto o camisa '4' pede dois mais.

Enquanto isso os rumores não param. Messi já foi especulado em clubes como Manchester City, Paris Saint-Germain ou uma estadia em Miami. Já Ramos seria o sonho de consumo de Mourinho e seu Tottenham.