Messi e Suárez igualam marca de Ronaldo por seleções

Lionel Messi e Luis Suárez já não são mais companheiros de time, mas continuam chegando a marcas expressivas "juntos". Os dois atingiram 39 gols em jogos oficiais por suas respectivas seleções nesta quinta-feira, 8, alcançando um ídolo do Brasil: Ronaldo Fenômeno.

Na primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, o argentino entrou em campo contra o Equador e fez, de pênalti, o único gol de sua seleção na vitória por 1 a 0. Além dos 39 gols em partidas oficiais, Messi também chegou à mil participações em gols em toda a carreira.

O uruguaio, por sua vez, atuou contra o Chile e, também de pênalti, abriu o placar contra o Chile. A partida só foi decidida nos minutos finais, com vitória da seleção celeste por 2 a 1.

Outra coincidência entre Messi e Suárez é que ambos são os maiores artiheiros de seus países: o argentino tem 71 gols com a seleção, enquanto que o uruguaio já balançou as redes 60 vezes defendendo seu país.

Os ex-companheiros de Barcelona tem uma "disputa particular" pela artilharia histórica das Eliminatórias. Os dois goleadores são os maiores artilheiros da competição, com 22 gols cada.

Ronaldo é o segundo maior artilheiro do Brasil, com 62 gols marcados - somados jogos oficiais e amistosos. O ex-jogador só fica atrás de Pelé na lista da seleção brasileira, que balançou as redes 95 vezes com a amarelinha.

O pentacampeão, diferentemente de Messi e Suárez, não é o artilheiro do Brasil nas Eliminatórias. Com 10 gols, Ronaldo fica atrás de Zico e Romário neste quesito, que anotaram 11 gols cada nos jogos que valeram vaga para os mundiais.

Os principais jogadores de Argentina e Uruguai tem números melhores que o do atual principal jogador brasileiro, Neymar. O camisa 10 da seleção canarinho tem 19 gols em jogos oficiais, embora tenha balançado as redes em 42 oportunidades em partidas amistosas.

Neymar, porém, tem duas "desvantagem" em relação aos outros dois jogadores. Além de ser mais novo (tem 28 anos contra 33 de Messi e Suárez), o atacante do PSG não disputou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, pois o Brasil já estava classificado por ser o país-sede da competição.