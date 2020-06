"Messi é uma verdadeira inspiração para mim"

Ele foi uma contratação de urgência, devido às lesões de Suárez e Dembélé, mas o retorno do primeiro fechou as portas da titularidade. No entanto, isso não parece perturbar o atacante dinamarquês.

Pelo menos foi o que ele explicou ao 'Goal', questionado sobre o retorno do futebol. "Estou muito feliz que Luis Suárez retorne porque, quando cheguei, ele se lesionou e ainda não conseguimos jogar juntos. Quero jogar com ele e aprender com ele, ele é um dos melhores atacantes do mundo", afirmou.

"Sinto-me bem. Estou esperando há muito tempo para esse momento chegar. É algo que me faz acordar todas as manhãs pensando em ser um jogador de futebol melhor", acrescentou Braithwaite.

Ele também elogiou Messi. "Leo dá muita confiança à equipe porque pode fazer a diferença a qualquer momento", explicou ele sobre a estrela argentina.

"Ele me ajuda muito a ser um jogador melhor com seus conselhos e como vê o futebol. Ele é uma verdadeira inspiração para mim", disse ele sobre Leo Messi.

Seja titular ou reservar, seu objetivo sempre será vencer. "A mentalidade é um pouco diferente quando você sai para o campo com um objetivo diferente. Mas minha convicção é sempre vencer", afirmou.

"Eu nunca tinha experimentado algo assim, então era uma situação muito particular para mim. Tento ser positivo em qualquer situação negativa. O mais importante para mim era poder estar junto com minha família", disse ele, para terminar.