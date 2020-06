Messi e Vidal se unem ao #BlackoutTuesday contra o racismo

Messi e Vidal aderiram à iniciativa global, que consiste em fazer uma publicação de uma imagem completamente negra nas redes sociais com a 'hashtag' #BlackoutTuesday.

O foco dessa iniciativa é protestar contra o racismo. Messi fez isso no Instagram, acompanhando sua breve mensagem com a hashtag oficial da campanha, e outra com as iniciais BLM ('Black Lives Matter', um dos slogans do movimento).

Arturo Vidal fez o mesmo no Twitter e no Instagram. Em ambos, ele fez 'blackout' e, no segundo, além disso, ele publicou uma 'história' com o slogan 'Black Lives Matter' (vidas negras importam).

Eles são dois dos muitos jogadores que aderiram a essa iniciativa. A 'Terça-Feira Negra' surgiu como um protesto da indústria do entretenimento, mas outros grupos aderiram a ela e, no final, acabou engolida pela luta contra o racismo.