"É melhor que Neymar e Di María não jogarão, não vou mentir"

Jordi Alba passou por coletiva de imprensa na prévia da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, 16 de fevereiro, no Camp Nou.

O jogador do Barça quis começar por falar sobre a situação da equipe: "Melhoramos em relação a dois meses atrás. Mas nesta fase de mata-mata não há favoritos, vai ser difícil contra um grande rival. É preciso se preparar para os dois jogos com grande intensidade".

Sobre se Barcelona ou PSG é o time favorito para esta partida, ele declarou: “Já veremos se somos favoritos, se somos melhores ou piores. Temos que mostrar em campo e depois veremos quem ganha o embate".

O lateral-direito foi questionado sobre a possível volta de Gerard Piqué: “É uma peça fundamental na equipe, um jogador muito importante, com uma carreira muito boa. É um jogador muito importante dentro de campo e no vestiário, pelo ambiente que cria, embora a decisão seja do treinador, quem vai decidir se tem de jogar ou não. Ele está muito bem, mas será o treinador quem vai tomar essa decisão".

Sobre o futuro de Leo Messi no Barça e o interesse de outros clubes na sua contratação, Jordi Alba explicou: "Se eu tivesse certeza sobre o seu futuro também não diria. Leo já disse a sua intenção no passado. Hoje em dia ele está empenhado ao máximo com o time. Espero que possamos ganhar um título e que Leo decida no final da temporada. Se o que os outros clubes dizem é desrespeito, não falamos sobre isso no vestiário, Leo dará a última palavra e será no dia que ele decidir".

"É melhor que Neymar e Di María não jogarão, não vou te enganar"

E acrescentou: "A decisão que tomar será bem feita. Sou muito melhor quando Leo está do que quando ele não está. Todos nós somos melhores quando ele está. Espero que continue no Barça por muitos mais anos. Ele terá que ser respeitado, seja qual for a decisão que tomar".

O jogador do Barça também falou sobre as ausências de Neymar e Di María na partida: “É melhor que não joguem, não vou te enganar. Eles têm jogadores importantes que estarão lá. Será um empate disputado, será decidido em detalhes. Nós também temos muitas baixas, mas aqueles que estão entrando estão muito bem”.