Messi elege o melhor jogador que já viu (não é Ronaldinho nem Maradona)

Na mesma entrevista, Messi teve reflexões interessantes, e lembrou de Ronaldinho, seu 'padrinho' nos primeiros anos de Barcelona.

"Ele me ajudou muito. Entrei no vestiário aos 16 anos. Fazer isso e ver esses monstros era complicado. Ele me apadrinhou, me fez sentir confortável para me soltar", disse Leo Messi a 'TyC'.

"Em campo, eu estava sempre procurando por ele. Passamos alguns anos juntos. Naquela época, eu não jogava tanto. Eu gostaria de ter jogado muito mais com ele", acrescentou o argentino, eternamente grato a Ronaldinho.

Mas Ronaldinho não é o melhor jogador que Messi já viu, ou pelo menos o que ele considera melhor de acordo com seus critérios. Para Lionel, era outro Ronaldo... e não Cristiano.

"Ronaldo Nazario foi um fenômeno. Dos atacantes que vi, ele foi o melhor para mim. Um jogador impressionante em qualquer aspecto", revelou Messi.